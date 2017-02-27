Медведев заявил о прекращении падения ВВП

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Россия справилась с кризисными явлениями, и падение ВВП прекратилось. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

Вопросы внутренней экономической политики обсуждают в понедельник в Сочи, где открылся Российский инвестиционный форум. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии принимают участие более четырёх тысяч представителей исполнительной и законодательной власти, главы субъектов федерации, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. В отличие от прошлогоднего форума, который был посвящён теме госуправления, на мероприятии обсуждают наращивание инвестиционного потенциала регионов. Перед участниками выступил Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что Россия уверенно справляется со всеми экономическими вызовами.