Алексея Петренко проводили в последний путь без аплодисментов

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В Москве простились с Алексеем Петренко. В кино и театре он сыграл десятки ролей, причем ни одной проходной. Он умел любую роль не просто исполнить, а буквально прожить на одном дыхании. В понедельник в Доме кино вспоминали не только мастера, но и необыкновенно человека.

С Алексеем Петренко Москва прощалась скромно и, кажется, совсем не соразмерно величине его таланта и масштабу личности. У входа в Дом кино выстроилась лишь небольшая очередь из поклонников и преданных зрителей, передает "ТВ Центр".

В фойе - портрет. В зрительном зале - кадры из фильмов, с самыми яркими и пронзительными его ролями. И голос Петренко, который словно прорывает трагическую атмосферу прощания. И потому так трудно поверить, признаются артисты, что смотреть теперь он будет только с экрана.

Он не вошел - ворвался в историю советского кино своим монологом в фильме "Двадцать дней без войны". Почти десять минут на одном дыхании, без единой монтажной склейки. И хотя роль была не главная, лишь эпизод, теперь Петренко во всех учебниках. А играть с ним, вспоминают коллеги, было одно удовольствие.

"Непонятно откуда он брал вот все для того, чтобы выразить героя, которого он играть должен", - говорит заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.

"Мне очень обидно, потому что мне судьба не подарила, не сделала такого подарка, чтобы пообщаться с Алексеем Васильевичем на съемочной, на театральной площадках. Но мы часто были вместе в поездках. Меня спросили, почему я замуж не выхожу. Я ответила: встретился бы мне такой, как Петренко, вот замуж бы пошла", - вспоминает народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Про него говорят - человек-глыба. И дело не только в характерной внешности. Петренко просто не умел играть маленьких ролей. Это как притихший вулкан, который извергался перед камерой, создавая в кино решительный образ Петра I или неудержимый - Григория Распутина. Он всегда полон сил и энергии, признаются пришедшие проститься, и кажется, даже к своим 78-и сыграл далеко не все, что мог.

"Я играл с ним спектакль месяц назад. Великий артист, великое мое счастье, что я дотрагивался до него, видел глаза его, слышал от него комплименты", - рассказывает ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Даже в преклонном возрасте он был полон планов - только недавно снимался в Звездном городке, осенью собирался провести большой творческий вечер. В последний путь народного артиста провожали без аплодисментов, как обычно принято в актерской среде. Об этом попросил он сам, чтобы без лишней шумихи.

Борис Иванин, Павел Суменков, Александр Медведев, Максим Берлов. "ТВ Центр".