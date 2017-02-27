В Подмосковье выявлено более 2,5 тыс. случаев энерговоровства за год

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В Московской области зафиксировано более двух с половиной тысяч случаев воровства электроэнергии. Сотрудники "Мосэнерго" регулярно проводят рейды, чтобы выявить подобных нарушителей. Для подобного рода злоумышленников предусмотрены штрафы, а также увеличенный перерасчет тарифа.

Больше двух с половиной тысяч случаев самовольного подключения к электросетям зафиксировано в Московской области в прошлом году. Речь идет не только о предпринимателях, но и собственниках домовладений. Их не пугают штрафы и уж тем более, что у соседей могут возникнуть перебои с электричеством, передает "ТВ Центр".

Выходя в рейд "честный киловатт", обычно сотрудники "Мосэнерго" сталкиваются с закрытыми дверями. На этот раз калитка частного домовладения оказалась открыта. Правда, диалога с хозяином, который самовольно подключился к электросетям, не получилось. Самого его не оказалось на месте, а человек, представившийся его работником, пообещал спустить собак. Аргумент, что владелец участка по закону обязан предоставить энергетикам доступ к счетчику остался без внимания. Уже буквально через минуту молодой человек выполняет обещанное.

Собаки, не смотря на свой грозный вид, оказались совсем не злыми. Правовой спор между хозяином и нежданными гостями оставил их равнодушными, однако осмотреть счетчик все равно не получилось. Прибор учета в запертом ангаре, вскрыть который можно только с полицией. Впрочем, уйти от ответственности не удастся. Энергетики научились бороться с недобросовестными потребителями. За прошлый год они выявили более двух с половиной тысяч случаев энерговоровства. Владелец этого складского помещения тоже подключился к трансформатору незаконно. В результате жители соседних домов начали испытывать перебои с электричеством. К тому же техника безопасности не соблюдена.

"Существует опасность пожара. Опасность поражения проходящих мимо людей электрическим током. Если сборка не принята, значит, не были сделаны своевременно замеры, проверка изоляции, состояние кабелей. Подключение выполнено кустарным способом", - сказал начальник Дмитровского производственного участка филиала "Энергоучет" Сергей Ермашов.

Экономия тоже получилась сомнительной. Предприниматель заплатит штраф 200 тысяч рублей. А электричество, которое он успел на своровать за последние 10 месяцев, ему рассчитают по тарифу, который обойдется в несколько десятков раз дороже, чем если бы подключение было официальным.

При этом заплатить придется. Суд, если до него дойдет, наверняка вынесет решение в пользу энергетиков. Повторное же незаконное подключение и вовсе может грозить предпринимателю уголовным делом. Опломбированный трансформатор сотрудники Мосэнерго намерены проверять регулярно.

Александр Огородников, Максим Сидоренко, Тимур Аскаров, "ТВ Центр".