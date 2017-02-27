Зоопитомник в Волоколамске впервые открылся для посетителей

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В Волоколамске впервые принял посетителей зоопитомник, где лечат и разводят редких животных. Пока там провели только одну экскурсию в качестве эксперимента. В случае успеха, летом зоопитомник откроют на постоянной основе.

Впервые в своей истории принял посетителей зоопитомник под Волоколамском, где лечат и разводят редких, в том числе, краснокнижных животных. Такой подарок руководство решило сделать в честь Дня белого медведя. Экскурсию для всех желающих пока провели в качестве эксперимента, и не исключено, что ее еще не раз повторят, передает "ТВ Центр".

Поверить в то, что жизнь этой медведицы еще недавно висела на волоске довольно сложно. Судьба у нее действительно непростая. Приехала с далекой Чукотки, маму убили браконьеры, а на самого медвежонка еще в детстве обрушились сваи. Сейчас годовалая Ника окончательно освоилась в зоопитомнике. Она вальяжно разгуливает по вольеру и играет с игрушками. Да и к людям добродушна - так и норовит просунуть лапу и обнюхать поближе. По соседству с ней два брата. Одного зовут Серый, а другого Белый. День белого медведя косолапые отмечают с размахом. Они закусывают сладким тортом с яблоками и мороженым. Да и по характеру медведи, как настоящие звезды. Купаются не только в снегу, но и в лучах славы. Так и норовят лично дать интервью.

А вот парнокопытные джейраны такой общительностью не отличаются. Звездами экрана стать не стремятся и скромничают в сторонке, как и их сосед дикий осел Кианг. Он вообще всем своим видом показывает абсолютную незаинтересованность в посетителях. Только высокомерно задирает нос.

Здесь представлены обитатели красной книги и те, кого не встретишь в московском зоопарке. У каждого зверя своя история. Вот дальневосточный леопард Николай. Он попал в капкан и потерял там два пальца. В дикую природу его решили не выпускать. Спасать его пришлось пограничникам российско-китайской границы. Зато теперь он сам, как пограничник, целыми днями ходит по периметру клетки и осматривает свои владения. Враг точно не пройдет. Есть и привычный африканским саваннам, но никак не русскому холоду гепард, но к суровому российскому климату он давно привык и чувствует себя вполне уверенно. Принимает не только солнечные ванны, но и снежные. В питомники подумали, что прятать такие диковинки - настоящее преступление и решили приоткрыть завесу тайны. Хотя бы на денек.

"Жалко имея такой потенциал экологического воспитания и образования населения прятать его от населения. Поэтому решили, что мы можем тоже вместе с зоопарком заняться этим благородным делом и осторожно аккуратно понемногу, но запускать сюда людей и показывать: как мы работаем в области охраны природы, потому что это главная наша задача", - сказал главный хранитель фондов коллекции животных зоопитомника московского зоопарка Александр Персильев.

Оценить все прелести общения с животными успели и первые посетители. Они однозначно остались довольны. Программа посещения зоопитомника пока является экспериментальной. Если все пройдет без приключений и экскурсии станут популярными, то уже летом их смогут поставить на поток.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Иван Перминов, "ТВ Центр".