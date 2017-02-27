15:13, 27 февраля 2017

Собянин пригласил москвичей бесплатно покататься на коньках

Теги:  Москва  собянин  каток

1 марта катки в парках Москвы будут работать бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В первый день весны покататься на коньках в городских парках можно будет абсолютно бесплатно. Как сообщает "ТВ Центр", в городе пройдет акция "Ночь на катке". Принять в ней участие москвичей и гостей столицы пригласил Сергей Собянин. В своем Twitter мэр обозначил тему праздника - "Калейдоскоп". Каждая площадка 1 марта будет иметь не только свой цвет, но и дресс-код. 

 

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