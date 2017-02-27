Сеул обвинил правительство КНДР в убийстве Ким Чен Нама

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В Южной Корее назвали организаторов убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как заявил представитель Национальной разведывательной службы республики, в этом виновно правительство Северной Кореи. В частности, четверо подозреваемых являются сотрудниками органов госбезопасности КНДР, а еще двое - работниками МИД.

Организатором убийства Ким Чен Нама, который был братом лидера КНДР Ким Чен Ына, является правительство Северной Кореи. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи во время закрытого брифинга для депутатов Национального собрания (парламента).

По его словам, четверо из восьми подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама являются сотрудниками органов госбезопасности КНДР. Еще двое - работники МИД этой страны.

Ранее Пхеньян возложил ответственность за смерть брата Ким Чен Ына на малайзийские власти. Также в Северной Корее назвали организатором убийства Сеул.

Ким Чен Нам умер 13 февраля после нападения, которое произошло в аэропорту Куала-Лумпура. Момент покушения попал на камеры видеонаблюдения. Две женщины брызнули в лицо своей жертве неизвестной жидкостью. Он почувствовал себя плохо и скончался по дороге в больницу.

Экспертиза установила, что причиной смерти старшего брата лидера Северной Кореи стало отравляющее вещество. В его организме был обнаружен высокотоксичный химикат нервно-паралитического действия типа VX, который классифицируется ООН, как химическое оружие массового поражения.