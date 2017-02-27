Путин отметил вклад Казахстана в переговоры по урегулированию в Сирии

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Переговоры в Астане по межсирийскому урегулированию создали механизм контроля за режимом прекращения огня, тем самым создав фундамент для переговоров в Женеве. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По словам российского лидера, Астана сыграла важную роль в этих переговорах.

Казахстан — один из ключевых партнёров России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым, передает "ТВ Центр".

Переговоры глав государств состоялись в Алма-Ате, куда российский президент прибыл с рабочим визитом. Лидеры обсудили ключевые темы международной повестки, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и продвижение евразийской интеграции.

Владимир Путин особо отметил важный вклад Казахстана в проведение межсирийских переговоров в Астане.

"Знаю, что казахстанская сторона сыграла очень положительную роль, и не только как хозяин, как организатор этого мероприятия, но и повлияла действительно на положительные результаты встреч в Астане, которые были организованы дважды. Знаю, что вы лично (президент Казахстана, - прим. редакции) принимали в этом участие, работали с участниками делегаций, и благодаря вашему участию эти переговоры завершились. Причём завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры", - сказал Владимир Путин.

"Россия остаётся партнером номер один для Казахстана, как в политике, так и в экономике. Ну вы знаете, что в международной повестке дня мы придерживаемся одной политики. Сейчас Казахстан — член Совета безопасности ООН. При поддержке российской стороны мы будем осуществлять общие задачи, которые проводятся", - ответил Назарбаев.

Сейчас Владимир Путин уже прибыл в Душанбе, где пройдут переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. А уже во вторник глава государства посетит Бишкек. Визит приурочен к 25-летию становления дипломатических отношений с республиками Центральной Азии.