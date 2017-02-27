Матч по хоккею с мячом, в котором забили 20 автоголов, переиграют

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КДК Федерации хоккея с мячом России потребовал переиграть матч между клубами "Водник" и "Байкал-Энергия", который завершился 26 февраля со счетом 9:11 в пользу иркутян. В этой встрече было забито 20 голов в свои ворота. Переигровка пройдет 3 марта в подмосковном Обухове.

Матч, проводившийся в рамках второй части чемпионата России по хоккею с мячом между клубами "Водник" и "Байкал-Энергия", будет переигран. Такое требование выдвинул Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) во время предварительного заседания.

Таким образом, итог встречи между этими командами, завершившейся со счетом 9:11 в пользу клуба "Байкал-Энергия", аннулирован. Кроме того, игра, которая проходила в Архангельске, перенесена на нейтральное поле. 3 марта переигровка состоится в Обухове в Московской области.

Между тем, 28 февраля в офисе ФХМР пройдет расширенное заседание КДК с участием представителей "Водника" и "Байкал-Энергии", говорится на сайте Федерации.

Матч, состоявшийся 26 февраля между архангельским "Водником" и иркутской "Байкал-Энергией", завершился со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 голов были забиты в свои ворота. По словам главного тренера иркутян Евгения Ерахтина, первыми "этот цирк" начали игроки команды из Архангельска. Его подопечные просто решили ответить тем же.

Хоккеисты "Водника" могли выдать такой странный матч с целью занять шестое место, чтобы избежать встречи в плей-офф турнира с действующим чемпионом страны красноярским "Енисеем".