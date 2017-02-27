Медведев призвал сражаться за будущее России

Теги: Политика медведев сочи

Дмитрий Медведев призвал каждый день сражаться за будущее России. Таким призывом он завершил свое выступление на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что правительство должно каждый день сражаться за будущее России. Об этом он сказал, завершая выступление на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Чтобы ни мы, ни наши дети не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день. За каждый процент роста. За каждый регион. За каждый населенный пункт. За каждую компанию. За каждую идею. Сражаться за будущее России", - приводит слова Медведева агентство ТАСС.

Глава кабмина также заявил, что правительство должно обеспечить стабильность макроэкономической динамики и системы налоговых платежей. Комментируя ситуацию в экономике, Медведев заявил, что Россия справилась с кризисом, а падение ВВП прекратилось. В качестве подтверждения своих слов премьер-министр привел статистику за январь. Она показала выход реальных доходов населения "в плюс", их прирост составил около 8% к уровню прошлого года.

"У нас уже сейчас рекордно низкая для современной России инфляция - порядка 5,4% в 2016 году и 5% по итогам января 2017 года. Еще совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13%. И конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 4% в год", - отметил Медведев.