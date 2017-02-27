В Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Киеву

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По словам Дмитрия Пескова, транспортная блокада Донбасса украинскими властями мешает реализации Минских соглашений. Он отметил, что нежелание или неспособность избавиться от нее вызывает недоумение у Москвы. Кроме того, пресс-секретарь президента не ответил на вопрос, готова ли Россия открыть свои рынки для продукции ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транспортная блокада Донбасса мешает процессу реализации Минских соглашений. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования, деэскалации, особенно на линии соприкосновения. И, в конце концов все больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации Минских соглашений", - сказал Песков.

По его словам, неспособность или нежелание украинских властей избавиться от этой транспортной блокады вызывает лишь недоумение. Кроме того, пресс-секретарь президента не ответил на вопрос, готова ли России открыть свои рынки для продукции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР предъявили киевским властям ультиматум с требованием снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае лидеры самопровозглашенных республик пригрозили ввести с 1 марта внешнее управление на всех украинских предприятиях, работающих на их территории.

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