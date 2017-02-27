Песков: предложение об отмене статьи за нарушение на митингах рассмотрят

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В России принято рассматривать инициативы, подобные той, какую высказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя ее предложение отменить уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах.

Инициатива уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, предложившей отменить уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах, будет рассмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Как правило, они (такие инициативы, - прим. ред.) очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые должны давать свое заключение. Так или иначе это будет рассмотрено и на этот раз", - отметил представитель Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за исключение статьи Уголовного кодекса о нарушениях правил проведения митингов из административной преюдиции, которая требует применения к виновному уголовного наказания за неоднократно совершенные административные правонарушения.

Накануне, 26 февраля на свободу вышел активист Ильдар Дадин, который стал первым осужденным за нарушения правил проведения митингов. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в его отношении.