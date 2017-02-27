Работу донецкого завода остановили из-за блокады

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Донецкий металлургический завод остановил работу единственной работающей доменной печи из-за отсутствия железорудного сырья. Это стало следствием блокады железной дороги в Донбассе и прекращением поставок сырья.

Донецкий металлургический завод, входящий в группу "Донецксталь", с понедельника остановил работу единственной действовавшей доменной печи в связи с отсутствием железорудного сырья вследствие блокады железной дороги, пишет "Ридус".

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький сообщил, что горно-металлургический комплекс Украины несет потери. "Убытки страны нарастают как снежный ком от каждого непропущенного через линию разграничения вагона с металлом, рудой, готовой продукцией… Это большая беда для экономики - с этим нужно срочно что-то делать", - написал он в Facebook.

21 февраля работу прекратили Енакиевский металлургический завод и объединение "Краснодонуголь", которые входят в группу "Метинвест" украинского миллиардера Рината Ахметова.

Ранее украинские радикалы освободили территорию Донецкой фильтровальной станции, которую они захватили 25 февраля. ДФС находится в так называемой серой зоне. Ее обслуживанием занимались рабочие из Донецка, так как именно этот город станция обеспечивает водой.

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