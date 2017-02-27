На парковке торгового центра в Москве произошла "драка поколений"
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На парковке торгового центра в Москве подрались молодые люди и подростки. Первые хотели поговорить со вторыми "по душам", но довольно быстро словесная баталия переросла в потасовку.
Драка с участием молодых людей и подростков произошла на парковке торгового центра на Боровском шоссе. Как сообщает Life, представители "старшего" поколения позвали юношей поговорить по душам. Разговор не задался и вскоре перерос в драку.
По данным издания, в ней приняли участие около 20 человек. Некоторые из них получили травмы. Прибывшая на место полиция задержала семерых участников потасовки, в том числе несовершеннолетних.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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