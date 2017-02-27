Кудрин обвинил россиян в нежелании реформировать экономику

Теги: нефть Экономика кудрин россия

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своей статье в журнале "РИФ-2017" заявил, что экономические реформы в России не работают по причине отсутствия запроса на них со стороны россиян. По его словам, резкие общественные перемены в стране приучили граждан не строить долгосрочных планов.

Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что реформы в России тормозятся из-за отсутствия спроса на них со стороны россиян. Об этом сообщил портал "Русская планета", ознакомившись со статьей Кудрина для журнала "РИФ-2017".

"Мы всегда находимся в поисках чего-то большого и объединяющего, к чему хотелось бы стремиться, – особого "русского пути", национальной идеи, – но оказываемся не готовыми ни находить, ни вырабатывать приемлемый для всех образ будущего, ни строить к нему дорогу, ни уж тем более поэтапно по этой дороге идти", - написал экс-министр.

Кудрин подчеркнул, что старая модель экономики не работает, однако меры для запуска новой модели не принимаются. Из-за этого, по его словам, тормозится экономический рост, что приводит к технологическому отставанию, низкой производительности и низкому качеству государственного управления. При этом Кудрин отметил, что спрос на реформы у россиян отсутствует.

"Резкие общественные перемены приучили граждан нашей страны не планировать ничего впрок. Согласно регулярным опросам, около 46% россиян не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы, еще 36% планируют свою жизнь максимум на год-два вперед. Доминируют жизненные стратегии с малым горизонтом планирования – пережить бы эту неделю, месяц, год, а дальше будет видно. Этот порождает отсутствие общественного заказа на будущие институциональные реформы", - написал он.

Издание "Русская планета" напомнило, что Кудрин занимал пост министра финансов с 2000 по 2011 годы. По мнению авторов материала, именно его "эксперименты" приучили россиян не строить долгосрочных планов. В частности, Кудрину вспомнили его инициативу создания Стабилизационного фонда, которую на тот момент "не критиковал только ленивый". По мнению издания, доходы от нефти можно было пустить на развитие экономики, а не складывать "в потный кулачок".

"Да не просто складывать деньги в кулачок, а аккурат в загребущую пятерню геополитического противника – напомним, что основная часть сверхдоходов от нефти была размещена в американских ценных бумагах", - подчеркнули в издании.

Читайте также:

Кудрин: нужно повышать пенсионный возраст с 2019-2020 года

Кудрин рассказал, как удвоить ВВП к 2035 году

Кудрин допустил снятие санкций с России в 2017 году