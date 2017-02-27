Диджей Fabo добился эвтаназии и добровольно ушел из жизни

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Итальянский диджей Fabo добился права на эвтаназию в Швейцарии и ушел из жизни. В 2014 году он попал в ДТП, после которого остался прикованным к постели. Диджей хотел добиться разрешения на эвтаназию в Италии, однако ему было в этом отказано.

Итальянец Фабио Антониани, известный под псевдонимом диджей Fabo, добился права на эвтаназию и ушел из жизни в Швейцарии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил активист Марко Каппато.

Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo. — Marco Cappato (@marcocappato) 27 февраля 2017 г.

"Фабио скончался в 11:40. Он выбрал уход из жизни в соответствии с законами не своей страны", - сказал Каппато.

В 2014 году Антониани попал в ДТП в Индии, в результате чего остался прикованным к кровати. Затем он хотел добиться разрешения на эвтаназию в Италии, однако ему было отказано в этом. После этого диджей принял решение перебраться в Швейцарию, чтобы уйти из жизни.