Минздрав предложил приравнять непропуск скорой к пьяному вождению

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Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, приравнивающий не предоставление приоритета машинам скорой помощи к вождению в нетрезвом виде. Таким образом, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, такие водители будут лишаться права управления транспортным средством.

Создание препятствия автомобилям скорой помощи могут приравнять к вождению в нетрезвом виде. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

"Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, если не дают приоритетного проезда при движении "скорой помощи", это будет фактически приравнено вождению в нетрезвом виде. То есть, фактически, это приведет к тому, что будет лишение права водить в течение одного-полутора лет", - заявила она.

По словам министра, также будет существенно увеличен штраф за подобное нарушение. Вместо 500 рублей, водители, не уступившие дорогу скорой помощи, будут обязаны выплатить до 30 тысяч рублей.

"Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех", - сказала Скворцова.

Министр также отметила, что предложение оснастить автомобили скорой помощи вооруженной охраной нецелесообразно и затратно. Она также подчеркнула, что ужесточение законодательства в данном вопросе не означает, что число подобных случаев возросло. Скворцова отметила, что в годы ее работы в реанимации Первой Градской больницы Москвы ситуация была такой же.

"И чтобы это прекратить, надо это прекратить законодательно. Люди должны понимать меру своей ответственности, если они это делают. Потому что элементарно их можно сфотографировать на мобильный телефон, представить доказательства в виде номера и марки машины, и таким образом это заработает", - сказала министр.

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