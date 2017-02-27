Женщина на собачьей упряжке устроила ДТП в Иваново

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Собачья упряжка столкнулась с автомобилем Lada Granta в Иваново. Управлявшая гужевым транспортом женщина получила травмы. По предварительным данным, "наездница" не справилась с управлением санями.

В Иваново произошло ДТП с участием собачьей упряжки и автомобиля Lada Granta. В результате аварии пострадала женщина, управлявшая гужевым транспортом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону, вину за инцидент, предварительно, возложили на "наездницу".

ДТП произошло накануне. 27-летняя жительница на санях, запряженных двумя собаками породы хаски, ехала по дороге общего пользования. По данным видеорегистратора, установленного на Lada Granta, в который врезались сани, упряжка мчалась на высокой скорости. Собаки уклонились в сторону обочины и не пострадали.

Автомобиль получил механические повреждения. После выяснения всех обстоятельств водитель сможет подать иск в суд, чтобы потребовать возмещения затрат на ремонт машины.

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