Путин пригласил президента Таджикистана в Россию

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Владимир Путин пригласил главу Таджикистана посетить Россию. Эмомали Рахмон с благодарностью принял приглашение российского президента. Во время встречи в Душанбе лидеры двух стран договорились об использовании возможностей расположенной в республике 201-й российской военной базы для защиты таджико-афганской границы и подтвердили готовность к укреплению политического диалога.

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Россию. Приглашение было с благодарностью принято, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам официального визита Путина в Душанбе, передает ТАСС.

На встрече Россия и Таджикистан договорились об использовании возможностей расположенной в республике 201-й российской военной базы для защиты таджико-афганской границы.

Москва и Душанбе разделяют озабоченность, связанную с распространением в Афганистане террористических группировок, а также бурным ростом наркотрафика и преступности. "И в этой связи договорились активизировать совместные меры по защите таджико-афганской границы, в том числе - задействовать возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы", - сказал российский лидер.

Страны также условились решить проблему, связанную с запретом на въезд в Россию части граждан Таджикистана.

Кроме этого, Путин и Рахмон считают важным активизацию интеграционных процессов, в том числе путем раскрытия потенциала зоны свободной торговли в рамках СНГ. "Стороны отметили важность активизации интеграционных процессов в регионе через полное раскрытие потенциала зоны свободной торговли содружества независимых государств", - подчеркивается в тексте совместного заявления.

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