Экс-сенатору дали семь лет за хищения при строительстве заводов "Калашникова" в Венесуэле

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Бывший сенатор от Белгородской области, экс-глава компании "Стройнвестинжиниринг СУ-848" Сергей Попельнюхов получил семь лет в колонии общего режима за хищения при строительстве заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле. Свою вину Попельнюхов не признал.

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего сенатора Сергея Попельнюхова. Его признали виновным в хищении более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на приговор суда.

"Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого. Признать подсудимого виновным в мошенничестве. Назначить Попельнюхову наказание в виде заключения в колонии общего режима", - огласила судья.

Бывший сенатор признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Своей вины Попельнюхов не признал.

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