Багдасарян оштрафовали еще на 17 тыс. рублей

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Мировой суд назначил злостной нарушительнице правил дорожного движения Маре Багдасарян восемь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Всего за семь дней судебных заседаний ей назначены штрафы в размере 128 тысяч рублей.

Маре Багдасарян назначили еще восемь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания, передает "Интерфакс". Всего за семь дней судебных заседаний девушке назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 128 тысяч рублей.

Ранее суд назначил девушке два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник". Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки. В среду в столичной прокуратуре сообщили, что в отношении Багдасарян возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа.

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