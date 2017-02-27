В Подмосковье на складах с медикаментами и продуктами произошел крупный пожар

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В подмосковной деревне Машково произошел пожар на территории складов с медикаментами и продуктами. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет.

В подмосковной деревне Машково горят два склада с медикаментами и продуктами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС Московской области.

"Пожар возник на двух складах, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Здания горят по всей площади, одно из которых 7 тысяч, а другое 5 тысяч квадратных метров", - уточнили в ведомтве.

Возгорание удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров. В настоящее время распространение огня остановлено. Источник в экстренных службах отметил, что на территории складов хранились медикаменты и продукты.

"Склад площадью 70х100 метров использовался для хранения медикаментов и медоборудования. На втором складе площадью 50х100 метров хранились продукты", - сообщил он.

На месте происшествия работают 74 человека и 21 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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