В России создана авиадивизия спецназначения

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В России создана авиационная дивизия специального назначения. По данным Минобороны, подразделение будет заниматься перевозкой личного состава, техники и грузов в интересах вооруженных сил. В состав дивизии вошли транспортные и пассажирские самолеты Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26.

В России создана авиационная дивизия специального назначения. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

"Авиационная база Воздушно-космических сил, дислоцируемая в Московской области, переформирована в авиационную дивизию особого назначения", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в состав авиапарка подразделения вошли транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты. В частности, Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, Ан-12, Ан-26, Ми-8 и другие воздушные суда.

"Авиационная дивизия особого назначения ВКС предназначена для выполнения перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, задач поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационных работ и других специальных задач", - пояснили в Минобороны.

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