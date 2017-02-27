Основной валютой в ЛНР станет российский рубль

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Российский рубль с 1 марта станет основной денежной единицей на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Цель - стабилизация финансовой системы, которая серьезно пострадала в результате транспортной блокады Донбасса. Власти ДНР и ЛНР также заявили о готовности пойти на крайние меры в случае, если ограничения не будут сняты.

То, что транспортная блокада Донбасса - преступление, в первую очередь, против Украины, признали и президент Порошенко, и премьер Гройсман. Но дальше слов дело не идет, отметил "ТВ Центр". Приструнить радикалов киевская власть либо не хочет, либо просто не в состоянии. В итоге, спустя месяц терпение Донецка и Луганска лопнуло. Киеву поставили ультиматум.

"Мы вынуждены объявить, что если до 1 марта блокада не будет снята, мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Другими словами, все украинские предприятия, находящиеся на территории Донбасса, перейдут под контроль Донецка и Луганска, перестанут платить налоги Киеву, переориентируются на новые рынки. В первую очередь - российский. В Кремле готовность к такому сотрудничеству с республиками пока не подтвердили, но и не опровергли.

"Единственное, что сейчас могу сказать: в Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования. И, в конце концов, все больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации Минских соглашений", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ДНР и ЛНР, безусловно, сильно пострадали от действий Украины. Приостановили работу Енакиевский и Донецкий металлургические заводы, а также объединение "Краснодон-уголь". Тысячи людей остались без работы. Как раз желанием вывести регион из кризиса и продиктовано решение местных властей перейти на "внешнее управление". Это, уверены в Донецке, займет не больше двух месяцев. А вот как Киев будет выживать в новых условиях – не ясно.

"Вы можете себе представить, сколько миллиардов долларов бюджет Украины не получит? Украина надеялась, что, когда введет эту блокаду, она нас заставит страдать. Поймите одну вещь, Украина глубоко ошибалась. Не мы нуждаемся в угле украинском. Это нужно в первую очередь Украине", - подчеркнул Захарченко.

Уже сейчас заводы закрываются на остальной части Украины один за другим. Из-за блокады уголь до них не доезжает, и доменные печи, которые должны работать бесперебойно, останавились. Так, в частности, произошло на крупнейшем предприятии "Запорожсталь".

Длинные очереди за питьевой водой стоят по обе стороны линии соприкосновения. В первую очередь – в подконтрольной Киеву Авдеевке. Из-за сильных повреждений пятый день не работает донецкая фильтровальная станция. Расположена она на линии фронта, и должна обеспечивать водой и республику, и часть районов Украины. Бесперебойная работа таких объектов – условие, прописанное в минских соглашениях. Но украинские силовики не прекращают стрелять и отказываются гарантировать безопасность ремонтным бригадам. В итоге, в условиях гуманитарной катастрофы живут тысячи людей.

Украинским властям не позавидуешь. Оказались меж двух огней. С одной стороны, государство на грани энергетического и гуманитарного коллапса, и с этим нужно что-то делать. С другой – не собираются отступать радикалы, готовые, если нужно, снести всё на своем пути, в том числе и руководство страны. Вот и звучат из Киева невнятные, псевдо-компромиссные предложения. Например, глава МВД и неофициальный куратор националистических батальонов Арсен Аваков заявил, что блокада нужна, но выборочная.

"Нужно ли запретить товаропоток? Да, я считаю, что нужно его запретить в полном объеме, за исключением, как я говорю, критического импорта, который касается только энергетических углей, только продуктов и полуфабрикатов металлургии для того, чтоб заводы работали", - сказал он.

Впрочем, уже совершенно ясно: усидеть на двух стульях не получится. Нужно выбирать из двух зол. В вагонах на границе с Донбассом находится более 70 тысяч тонн угля. Здесь уверяют, что готовы отправить составы в противоположную от Украины сторону. У Киева на раздумья три дня.

Ольга Оксенич, Тимур Абдуллаев, "ТВ центр"