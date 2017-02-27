Опубликовано видео задержания сторонника ИГ под Самарой

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В Самарской области задержали сторонника запрещённой в нашей стране группировки "Исламское государство", который собирался устроить теракт в День защитника отечества. Кадры оперативной съемки – в материале "ТВ Центра".

Двадцатилетний житель посёлка Усть-Кинельский был завербован через социальные сети, рассказал "ТВ Центр". На допросе он признался, что 23 февраля планировал взорвать машину с полицейскими, захватить их оружие и совершить уже более массовую атаку. Во время обыска в доме задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В изготовлении бомбы ему помогали боевики "Исламского государства" из Дагестана и Сирии. Стоит отметить, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за связей с экстремистами.