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Во Франции на финишную прямую выходит предвыборная кампания. По накалу страстей её сравнивают с американской. Политики обнародуют всё больше компромата на оппонентов, а их сторонники уже идут друг на друга в рукопашную. В понедельник нападению подверглись активисты "Национального фронта". В ответ Марин Ле Пен обрушилась с критикой в адрес политических оппонентов.

Чем ближе президентские выборы, тем больше работы у французской полиции. Война компроматов в самом разгаре, но политики и их сторонники рискуют уже не только репутацией. Колонна с активистами "Национального фронта" подверглась атаке под Нантом, где Марин Ле Пен должна была провести большую встречу с избирателями, передает "ТВ Центр".

Нападение на автобусы стало последней попыткой сорвать митинг "Нацфронта" и выступление лидера партии. В субботу улицы Нанта стали ареной настоящих боёв с полицией. Около трёх тысяч противников Марин Ле Пен сначала прошли манифестацией по городскому центру, а потом начали забрасывать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, громить магазины, отделения банков, автобусные остановки.

Подавить беспорядки удалось лишь через пять часов, 13 правоохранителей получили ранения. Обеспечивать безопасность на предвыборном митинге Ле Пен были стянуты дополнительные силы спецслужб. А лидер "Нацфронта" ещё сильнее обрушилась с критикой в адрес политических оппонентов и тех, кто, по её мнению, ведёт Францию к гибели.

"Мсье Макрон, лидер центристов, ездил в Германию, чтобы выразить восхищение решением принять миллион мигрантов. Он ездил в Алжир, чтобы, вероятно, проложить дорогу для мигрантов оттуда во Францию. Но исламизм с его постоянными провокациями и коммунитаризмом подвергает опасности наши республиканские ценности и национальное единство", - заявила кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Ле Пен открыла и новый козырь: в случае её избрания Франция немедленно начнёт глобальную модернизацию Вооружённых сил, призванную наверстать отставание. А флот получит второй авианосец, его предложено назвать "Ришелье". По опросам, Марин Ле Пен считается фаворитом гонки, наряду с Эммануэлем Макроном и экс-премьером Франсуа Фийоном.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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