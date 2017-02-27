Строительство "Зенит-арены" вышло на финишную прямую

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Новый стадион Санкт-Петербурга "Крестовский" практически готов к приёму спортсменов. Все замечания, связанные, в частности, с вибрацией покрытия поля устранят в ближайшие дни. К такому выводу пришла комиссия Международной федерации футбола после осмотра арены. Эксперты ФИФА прибыли в Россию с завершающей проверкой четырёх городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Сочи. Этим летом города примут игры Кубка футбольных конфедераций. Первый матч пройдёт 17 июня на "Крестовском".

С высоты "Зенит-Арена" больше напоминает инопланетный корабль, приземлившейся на берегу Финского залива, рассказал "ТВ Центр". Массивная раздвижная крыша диаметром почти триста метров, да и сам стадион получился не маленьким. Общая площадь – 278 тысяч квадратных метров. В какой-то момент скептикам казалось, что достроить эту махину в срок все-таки не успеют.

"Для меня удовольствие стоять здесь без строительной каски. Теперь мы можем говорить о футболе, о поле, а не о процессе строительства. Между сегодняшним днем и предстоящим турниром есть время, впереди последние подготовительные работы. В целом мы удовлетворены проделанной работой, хотя есть еще моменты, которые следует доделать", - заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит по итогам проверки в понедельник.

Речь о выкатном поле, вибрация которого не удовлетворила ФИФА. Эту проблему устранят в ближайшие две недели, и в июне стадион предстанет во всей красе. Летом на Крестовском пройдут сразу четыре матча Кубка Конфедерации, в том числе его финал. А еще через год стадион уже примет матчи Чемпионата мира, включая один из полуфиналов и игру за третье место. Хотя сыграть на этом поле многим захотелось уже сейчас.

"Действительно, стадион оставил положительное впечатление. Около 70 тысяч зрителей он будет вмещать. Практически с любой точки открывается прекрасный обзор. Я спускался на поле, даже появилось желание взять мяч и поиграть, несмотря на то, что зрителей ещё нет", - отметил чемпион мира и Европы по футболу Карлес Пуйоль.

Зрители возможность проверить готовность "Зенит-Арены" уже получили, посетив музыкальный фестиваль. Скоро такую возможность предоставят и профессиональным футболистам. Первый матч на новом домашнем стадионе "Зенит" проведет с "Уралом" уже в конце апреля. К этому моменту все работы планируют завершить.

"Мы столкнулись с долгостроем. В определенный момент отставание от других стадионов составляло один год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедераций. Теперь строительство завершено, и это добавило положительных ноток в наши отношения. Отношения с ФИФА всегда были добрыми, даже когда речь шла о сложных вопросах. А вот доверия стало больше. И к Петербургу, и к команде", - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

По степени готовности "Зенит - Арена" в итоге обогнала даже стадион "Фишт" в Сочи. Хотя и там работы уже на завершающем этапе. В 2014 тут проходила церемония открытия зимней Олимпиады. Теперь стадион переоборудовали для футбольных баталий. Уникальный газон, семена которого специально привезли из Нидерландов, уже в этом году опробуют на Кубке Конфедераций. А в следующем году на нем будут проходить баталии Чемпионата Мира. Уже готовы к этим футбольным битвам и "Казань-Арена", и стадион "Спартак" – единственный в России, построенный на частные инвестиции. В ноябре первый матч примут и обновленные Лужники, на которых в 2018 году пройдет финал Чемпионата мира по футболу.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, "ТВ Центр"