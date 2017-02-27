Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

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России удалось преодолеть последствия мирового экономического кризиса. Остановлено падение ВВП и доходов граждан. Стабилизировалось положение на рынке труда, практически нет безработицы. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. К обсуждению плана среднесрочного развития страны глава правительства пригласил экспертов и предпринимателей.

Место встречи - Сочи. В олимпийскую столицу приехали бизнесмены, главы госкорпораций, руководители регионов. Всероссийский инвестфорум собрал более четырех тысяч участников. Основной акцент - на развитие регионов, передает "ТВ Центр".

Более двух тысяч инвестпроектов. От разработки угольных месторождений до возрождения чайных плантаций в Краснодарском крае. Форум - отличная возможность для развития.

Москву в Сочи в этом году представляет городской топливно-энергетический комплекс. Интерактивные системы показывают, чего удалось добиться в этой сфере за последние годы. Показатель надёжности системы - полное отсутствие аварий. Здесь считают, что именно энергетика - основа устойчивого развития любого мегаполиса мира.

Энергетика задаёт благоприятный инвестиционный климат. Крупные проекты в регионах также в силах подстегнуть экономику. На пленарном заседании Дмитрий Медведев рассказал о том, что низкий уровень инфляции в стране способствует удешевлению кредитов для бизнеса и росту деловой активности.

"У нас уже сейчас, как вы знаете, сложилась рекордно низкая для современной России инфляция, порядка 5,4% в 2016 году и 5% по итогам января 2017 года. Напомню, потому что все очень быстро забывается, еще совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфляция была почти 13%. И, конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 4% в год", - заявил Медведев.

По словам премьера, для экономического роста требуются новые технологии и идеи. Для продвижения российских товаров за рубежом - есть инициатива предоставлять кредиты на их закупку. Важно, чтобы покупали именно продукцию, а не знания тех, кто её может производить. Утечка мозгов за границу - по-прежнему острая проблема.

"У нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть ресурсы, ну, и главное, что мы смогли в известной степени возродить - это психология страны-лидера. Лидера, который не раз доказывал, что может делать лучшие в мире продукты", - сообщил Медведев.

Для развития всей страны и регионов, повышения качества жизни правительство создаст комплексный план. Он рассчитан до 2025 года.

Кристина Одиноченко, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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