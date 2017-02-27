В Москве задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса

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Задержан пассажир, который накануне ранил ножом водителя автобуса на востоке Москвы. По предварительным данным, в момент нападения пассажир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Москве задержали мужчину, который накануне ранил ножом водителя автобуса, передает АГН "Москва". По предварительным данным, в момент нападения пассажир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

26 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №21, произошел инцидент с участием пассажира. Он вел себя неадекватно и после выхода из общественного транспорта ударил по зеркалу автобуса. Водитель покинул кабину, чтобы поправить зеркало, и в этот момент получил удар ножом от пассажира.

В ГУП "Мосгортранс" сообщили, что предпримут все необходимые меры для помощи в расследовании всех обстоятельств произошедшего и защиты интересов своего сотрудника.

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