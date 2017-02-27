Россия уверенно лидирует в медальном зачете военных игр в Сочи

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В Сочи завершаются всемирные зимние военные игры. В последний день соревнований разыграны десять комплектов наград в четырех видах спорта.

Россияне, уверенно лидирующие в общем зачете, начали день с золотых медалей в ориентировании на лыжах, сообщил "ТВ Центр". Мужская эстафетная команда в составе Степана Малиновского, Андрея Ламова и Эдуарда Хренникова первой прошла трассу, на которой нужно было найти 16 контрольных точек. Не подкачала и наша женская тройка: Татьяна Оборина, Анастасия Кравченко и Мария Кечкина.

Российские скалолазы Анна Цыганова и Сергей Лужецкий завоевали золото в соревнованиях на скорость. Сегодня же состоялись гонки патрулей. Этот неолимпийский вид спорта дал путевку в жизнь современному биатлону. Мужская команда России уверенно взяла золото, а девушки довольствовались серебром.