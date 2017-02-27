Сирийская армия возобновила зачистку пригородов Дамаска

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Сирийские СМИ сообщили о возобновлении правительственными войсками зачистки пригородов Дамаска. Кроме того армия САР заняла большую часть стратегических высот на подступах к Пальмире.

Сирийская правительственная армия возобновила спецоперацию по зачистке от террористов пригородов Дамаска. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на местные СМИ.

Срок выдвинутого боевикам ультиматума истек, они отказались добровольно сложить оружие и покинуть занятые территории. Сирийским военным удалось продвинуться вглубь стана противника и освободить часть жилых массивов. Артиллерия нанесла удары по позициям исламистов в предместье Хараста, чтобы отрезать путь к городу Дума – главному плацдарму бандформирований в регионе. На подступах к Пальмире правительственные войска при поддержке отрядов ополчения установили контроль над большей частью стратегических высот, нанеся серьезный урон противнику.