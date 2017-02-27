Следствие предъявило обвинение виновнику смертельного ДТП на Мосфильмовской
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Следствие предъявило обвинение водителю Porsche, сбившему насмерть пешехода на западе Москвы. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Водителю Porsche, сбившему насмерть пешехода на Мосфильмовской, предъявлено обвинение, передает АГН "Москва" со ссылкой на МВД.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
19 февраля водитель автомобиля Porsche, двигаясь по проезжей части на Мосфильмовской, совершил наезд на пешехода, после чего продолжил движение и столкнулся с тремя стоящими машинами. В результате ДТП пешеход скончался на месте. На прошлой неделе суд арестовал водителя Porsche.
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