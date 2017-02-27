Трамп объявил об "историческом увеличении" военного бюджета США

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США могут увеличить оборонный бюджет на 54 миллиарда долларов. Подробнее об "историческом увеличении" ассигнований на военные нужды расскажет Дональд Трамп 28 февраля. Предварительно, при этом должны существенно сократиться программы помощи США другим государствам.

Президент США Дональд Трамп поделиться планом по значительному увеличению оборонного бюджета во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, которое намечено на 28 февраля. Об этом сообщает Reuters.

"Он будет включать в себя историческое увеличение ассигнований на оборону с тем, чтобы перестроить истощающиеся ВС Соединенных Штатов в тот момент, когда это в самом деле необходимо", - сказал американский лидер.

Ранее высокопоставленный представитель Административно-бюджетного управления Белого дома сообщил, что проект нового федерального бюджета США предусматривает увеличение расходов на оборону на 54 миллиарда долларов. По его словам, на такую же сумму будут урезаны невоенные расходы. В частности, должны существенно сократиться программы помощи США другим государствам.

Как сообщил агентству "Интерфаксу" бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский, Россия не будет соревноваться с США в расходах на оборону. "Для нас вопрос - как обеспечить оборону России с меньшими затратами. Я убежден, что мы уже нашли ассиметричные ответы", - сказал он.

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