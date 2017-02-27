Жителей столичных "хрущевок" не планируют переселять в Новую Москву

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Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что правительство столицы не планирует переселять жителей "хрущевок" в Новую Москву. По его мнению, места переселения должны находится "относительно рядом", иначе "будет неправильно".

Переселения жителей столичных "хрущевок" в Новую Москву не планируется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

"В моем понимании, это должно быть относительно рядом, чтобы людей не пытались переселить в Новую Москву. Это, наверное, будет неправильно. И, насколько я знаю, в планах у правительства Москвы такой реализации проекта нет", - сказал он.

По данным мэрии Москвы, программа сноса старых пятиэтажек будет в четыре раза масштабнее, чем в 90-х годах. Почти каждому десятому москвичу предложат переехать. Как заверил мэр Москвы Сергей Собянин, "ни на какие выселки отправлять людей не будут". Новое жилье будет строиться в тех же районах, а количество комнат и метраж обещают как минимум сохранить.

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