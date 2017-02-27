Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

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При столкновении внедорожника с "ГАЗелью" в Подмосковье пострадал актер Николай Караченцов. Он находился в на пассажирском сиденье в автомобиле Toyota Highlander. От удара внедорожник перевернулся и, сделав полный оборот, встал на колеса. Караченцов доставлен в больницу с сотрясением мозга.

В Подмосковье в ДТП попал автомобиль, в котором находился актер Николай Караченцов. Об этом сообщил портал Life. По его данным, актер госпитализирован. Информацию об аварии подтвердила супруга Караченцова Людмила Поргина.

"Все в порядке, все живы. Николай Петрович госпитализирован", — сказала она.

ДТП произошло в Щелковском районе Московской области. Столкнулись Toyota Highlander и "ГАЗель". От удара внедорожник, в котором находился Караченцов, перевернулся и встал на колеса.

Актера госпитализировали с сотрясением мозга. В результате аварии также пострадали родственница Караченцова Людмила Ивлева и его медсестра.

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