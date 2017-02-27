Россия одержала триумф на Всемирных военных играх в Сочи

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В Сочи завершилась церемония закрытия Третьих всемирных зимних военных игр. Их триумфатором стала наша сборная. В копилке россиян 42 медали, 22 из которых - высшей пробы. Россия впервые в истории принимала крупнейшие зимние состязания для спортсменов в погонах. Старты прошли на трассах "Олимпиады-2014" и на площадках, оборудованных специально для военных игр.

Третьи всемирные зимние военные игры уже назвали лучшими в истории. Церемония закрытия началась по-военному пунктуально, ярко и громко. Оркестр, театрализованное представление, передает "ТВ Центр".

Армейская олимпиада стартовала в Сочи четыре дня назад. Участие в ней принимают около одной тысячи спортсменов из 26 стран мира. Позади пять дней соревнований, десятки блистательных выступлений, азарт и преодоление возможностей. Зимние военные игры впервые проводились в России. В них вошли семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, ски-альпинизм, шорт-трек, лыжное ориентирование и скалолазание.

Медали в последней дисциплине разыграли прямо перед церемонией закрытия игр. Результаты самого зрелищного этапа предсказать сложно. Это классическая дисциплина на скорость. Две идентичные трассы. Спортсмены стартуют одновременно. Побеждает тот, кто первый заберется наверх и нажмет кнопку. Подъем на высоту трехэтажного дома занимает чуть больше десяти секунд. Среди женщин первое место заняла Анна Цыганова. Среди мужчин - Сергей Лужнецкий. В финальном раунде он боролся с австрийцем Якобом Шубертом. Нога несколько раз срывалась с выступа. Но силы рук хватило, чтобы придти первым.

Мужская и женская сборные завоевали золото на соревнованиях по ориентированию на лыжах. Для Эдуарда Хренникова это золото стало четвертым на Военных играх. В семи видах спорта было разыграно 44 комплекта медалей. В неофициальном медальном зачете Россия на первой строчке.

Президент международного совета военного спорта назвал зимние игры в Сочи - лучшими в истории соревнований.

Флаг соревнований был передан военному атташе Германии Райнеру Швальбу. Там в 2021 году пройдут следующие игры военнослужащих. По словам международного оргкомитета, планку, которую установила Россия, будет сложно не то что превзойти, а даже удержать.

Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, Владимир Анашкин. "ТВ Центр".

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