Караченцов попал в ДТП спустя ровно 12 лет после роковой аварии

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Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП в Подмосковье. Машина, в которой находился актер, столкнулась с "ГАЗелью". В 2005 году Караченцов попал в серьезное ДТП, находясь за рулем своего автомобиля. Он находился в коме около 20 дней и до сих пор не оправился после аварии.

Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье. Как сообщил "ТВ Центр", авария произошла в поселке Загорянский Щелковского района.

Как сообщил портал Life, актеру понадобилась экстренная помощь московских врачей. Родственники заявили о необходимости более профессионального обследования. Его перевезут в столицу из щелковской больницы.

Автомобиль, в котором находился артист и его супруга, столкнулся с грузовой "ГАЗелью". Обстоятельства случившегося устанавливаются. В салоне машины вместе с Караченцевым также ехала медсестра.

Актер до сих пор до конца не оправился после другой серьезной аварии, которая случилась ровно 12 лет назад - в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда Николай Караченцев провел в коме около 20 дней, после чего перенес несколько операций и курсов реабилитации. На сцену актер после той аварии не вернулся.