В Царском Cеле восстановили портал из лазурита

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В Царском Селе реставраторы восстановили одно из главных украшений Екатерининского дворца, настоящее произведение искусства мастеров XVIII века - лазуритовый портал. Это лишь первый шаг к воссозданию исторического облика Лионского зала, изящество убранства которого во многом не уступало легендарной Янтарной комнате.

Это самое начало масштабной и длительной реставрации. О былой роскоши Лионского зала напоминают лишь исторические гравюры. Он был создан архитектором Чарльзом Камероном как часть личных покоев императрицы Екатерины II. И был полностью разграблен в годы войны, как и знаменитые Янтарная комната и Агатовые покои. Сотрудники музея старались сохранить самые ценные экспонаты, мебель. Исторический декор стен и потолка спасти не смогли, передает "ТВ Центр".

"Какими-то острыми ножами, расковыряли… штыками, на память себе забирали, и здесь тоже растащили", - рассказала замдиректора музея-заповедника "Царское Село" по научной работе Ираида Ботт.

Старинный гарнитур из 25 предметов из эвакуации в Новосибирске вернули, массивную люстру с вензелем императрицы извлекли из подвалов Исаакиевского собора, где ее прятали всю войну. Даже похищенный паркет обнаружили в Берлине спустя два года после войны, и его тоже удалось вернуть. Убранство же стен и потолка Лионского зала нужно восстанавливать с нуля. Самое сложное - именно лазуритовый декор. Он был выполнен в технике русской мозаики, когда кусочки камня настолько плотно подогнаны друг к другу, что даже вблизи кажутся монолитной плитой.

Необработанный природный лазурит режут на пластинки толщиной не более двух миллиметров. Все кусочки раной формы, разного размера, и даже разного цвета. Из них делают фрагменты для будущей мозаики. Каждую пластину сначала тщательно шлифуют, затем долго подбирают нужный цвет и узор на специальной панели. Камень неоднородный, имеет множество оттенков синего, а нужен только глубокий и насыщенный. Мозаичный набор - очень трудоемкая работа. В день удается выкладывать не больше 20 сантиметров. Современные резчики по камню признаются: как работали мастера в XVIII веке - для них загадка. Электричества не было - значит работали при свечах.

Лазурит - это полудрагоценный камень, древнейшие копи находятся в Афганистане. Ляпис-лазурь - еще одно название минерала - являлась одним из символов власти афганского эмира, носить его простолюдину даже в кармане было запрещено. В XVIII веке его нельзя было вывезти за границу, между тем для оригинальной отделки русских царских покоев использовался именно афганский камень. Он попадал в Россию через Монголию и Китай. И стоил как серебро, фунт к фунту. Нынешний материал тоже из Афганистана.

Чтобы воссоздать первый из трех дверных порталов реставраторам потребовалось семь месяцев работы и 150 килограммов камня. Для полной отделки зала требуется три с половиной тонны. Осталось найти спонсора для этого дорогостоящего процесса.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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