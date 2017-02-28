Голосование. России стоит идти на сделку с Трампом?

Тема программы "Право голоса": Ближневосточный расклад. Ближневосточная политика, возможно впервые за целый век, становится собственно ближневосточной. Основные региональные акторы зачастую не нуждаются во внешней поддержке. В свою очередь, Дональд Трамп намерен "заключить сделку" с Россией для совместной борьбы с терроризмом, заявил его пресс-секретарь Шон Спайсер. Способны ли ближневосточные страны сами договориться об установлении мира в регионе? У вас есть право голоса - голосуйте.