Во вторник СБ ООН проголосует по резолюции о санкциях против Сирии
Теги: Политика сирия оон химоружие совбез
Во вторник 28 февраля в Совете безопасности ООН пройдет голосование по резолюции о санкциях в отношении Сирии. Документ предусматривает введение ограничений в связи с использованием химического оружия. Россия ранее заявляла, что намерена наложить вето на резолюцию.
В Совете безопасности ООН во вторник состоится голосование по резолюции, которая предусматривает введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением химического оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире международной организации.
"Голосование пройдет сразу после заседания по итогам работы в феврале", - сказал он.
Документ был подготовлен Великобританией, США и Францией. Российская сторона ранее заявляла о намерении наложить вето на данную резолюцию.
В начале февраля правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство Сирии в применении химического оружия в жилых кварталах Алеппо. По данным HRW, вертолеты сирийской армии сбрасывали бомбы с хлором в городе по меньшей мере восемь раз в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года.
Читайте также:
Сирийская армия возобновила зачистку пригородов Дамаска
Путин отметил вклад Казахстана в переговоры по урегулированию в Сирии
Новости по теме Сирийский конфликт
-
27 февраля 2017
В Женеве замглавы МИД Гатилов встретился с де Мистурой
-
27 февраля 2017
Сирийская армия возобновила зачистку пригородов Дамаска
-
27 февраля 2017
Путин отметил вклад Казахстана в переговоры по урегулированию в Сирии
-
27 февраля 2017
Турция назвала условие прекращения своей операции в Сирии