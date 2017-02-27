Во вторник СБ ООН проголосует по резолюции о санкциях против Сирии

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Во вторник 28 февраля в Совете безопасности ООН пройдет голосование по резолюции о санкциях в отношении Сирии. Документ предусматривает введение ограничений в связи с использованием химического оружия. Россия ранее заявляла, что намерена наложить вето на резолюцию.

В Совете безопасности ООН во вторник состоится голосование по резолюции, которая предусматривает введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением химического оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире международной организации.

"Голосование пройдет сразу после заседания по итогам работы в феврале", - сказал он.

Документ был подготовлен Великобританией, США и Францией. Российская сторона ранее заявляла о намерении наложить вето на данную резолюцию.

В начале февраля правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство Сирии в применении химического оружия в жилых кварталах Алеппо. По данным HRW, вертолеты сирийской армии сбрасывали бомбы с хлором в городе по меньшей мере восемь раз в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года.

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