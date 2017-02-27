Американский самолет провел многочасовую разведку у границ России

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Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у границ Калининградской области. Как сообщили западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации, американский RC-135W подлетел к российским границам со стороны Польши и вел радиотехническую разведку не менее трех часов, приближаясь к территории России на расстояние до 60 километров.

Самолет американских ВВС провел многочасовую разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.

По их данным, самолет RC-135W вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он совершил подлет с оперативным заданием к Калининградской области с юго-запада со стороны Польши. Самолет вел разведку не менее трех часов, находясь на высоте 9,4 тысячи метров, и приближаясь к российской территории на расстояние до 60 километров.

Как отметило агентство, данное воздушное судно в последние дни ведет разведку у российских границ почти ежедневно подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтики.

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