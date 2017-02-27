В Женеве замглавы МИД Гатилов встретился с де Мистурой

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Замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Представитель международной организации не прокомментировал итоги переговоров. Во вторник Гатилов проведет встречу с главой правительственной делегации Сирии Башаром Джаафари.

Замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов провел встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, представитель ООН покинул Дворец Наций, завершив на сегодня работу на межсирийских переговорах. Итоги переговоров с Гатиловым он не прокомментировал.

Российский дипломат прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня сессии Совета ООН по правам человека. Во вторник у Гатилова состоится встреча с главой сирийской правительственной делегацией на Башаром Джаафари. В этот же день российские представители встретятся с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

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