Россия отправила в Донбасс очередной гумконвой

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МЧС России везет жителям Донбасса гуманитарную помощь. В составе колонны - 25 автомобилей, которые доставят в ЛНР и ДНР около 300 тонн грузов – в основном, детские продуктовые наборы.

МЧС направило в Донбасс 61-ую колонну с гуманитарной помощью. В автомобилях молочные смеси, каши, соки, передает "ТВ Центр". За рулем КамАЗов опытные водители, также в состав бригад входят медики и технический персонал. Это уже 61-ая колонна. Всего с августа 2014 года российские спасатели привезли на юго-восток Украины более 66 тысяч тонн гуманитарных грузов.