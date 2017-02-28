Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени"

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обвалившийся на Шулявском путепроводе мост "устал от времени".

В центре Киева обрушилась часть Шулявского моста. Он соединяет сразу несколько крупных районов украинской столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обвалились бетонные конструкции. Пострадавших нет. Повреждения получил один из припаркованных легковых автомобилей. Из-за аварийных работ движение на этом участке дороги перекрыли. Образовалась многокилометровая пробка.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, мост рухнул, так как были нарушены нормы эксплуатации. Да и вообще конструкция "устала от времени". Устали, видимо, и сотрудники "Днепро-метростроя". Они вышли на митинг, требуя погашения долгов по зарплате, которую люди не получают уже полгода. Общая сумма задолженности составила более трёх миллионов гривен. Акцию организовали специально к приезду в город президента Порошенко.