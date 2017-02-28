Полиция назвала виновника ДТП с участием Караченцова

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Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал известный актёр Николай Караченцов. Виновником происшествия в подмосковном посёлке Загорянский полиция считает водителя "ГАЗели". По предварительным данным, он не заметил выезжающую на перекресток иномарку и врезался в неё.

По предварительным данным, виновником аварии, в которой пострадал Николай Караченцов, стал водитель "ГАЗели". Из-за сильного удара автомобиль перевернулся и снова встал на колёса, сообщает "ТВ Центр".

Караченцов был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в реанимации в одной из столичных больниц. Медицинская помощь также потребовалась родственнице актёра и его медсестре, которые тоже находились в машине.

Артист так и не оправился после другой серьезной аварии. Она произошла в 2005 году - также в ночь на 28 февраля. Тогда Николай Караченцов провел в коме около 20 дней, после чего перенес несколько операций и курсов реабилитации.