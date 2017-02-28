Чеснаков: украинский кризис отошел на второй план

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Уже полгода украинские власти вопреки минским соглашениям блокируют работу группы по решению экономических проблем Донбасса. Поэтому Луганск и Донецк вынуждены идти на крайние меры. Так считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В программе "События. 25-й час" политолог Алексей Чеснаков поделился с ведущим Алексеем Фроловым оценками ситуации на востоке Украины и прокомментировал новый виток конфликта между Киевом и Донбассом

"Понятно, что украинский кейс отошел на второй план. Но я бы не приуменьшал значение этой проблемы. Мне кажется, что все просто замерли в ожидании. С одной стороны, есть минские соглашения, но, с другой стороны, нет инструментов, чтобы заставить Украину эти соглашения выполнять", - заявил Чеснаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Программа "События. 25-й час"