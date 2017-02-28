В "Газпроме" озвучили цену на газ для ЕС в 2017 году

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Экспортная цена на газ в ЕС в нынешнем году, как ожидается, составит 180-190 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Диапазон цен экспортных контрактов "Газпрома" в 2017 году составит от 180 до 190 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказал зампред правления концерна Александр Медведев.

По его словам, в прошлом году средняя цена экспорта составила 167 долларов за тысячу кубометров, передает "Интерфакс".

20 января Владимир Путин и Алексей Миллер обсудили итоги работы "Газпрома" в 2016 году и планы компании на 2017 год. Было отмечено, что по экспорту газа год завершился рекордом, превосходящим даже показатели советских лет.