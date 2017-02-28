В Москве ребенок умер после отказа врачей его госпитализировать

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На юго-востоке столицы пятилетний мальчик скончался в результате обострения при ротавирусной инфекции. За день до смерти его осматривали медики и отказались госпитализировать. В настоящее время проводится проверка в отношении сотрудников скорой помощи.

Полиция проводит проверку по факту смерти пятилетнего мальчика на юго-востоке Москвы, который скончался в результате обострения при ротавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел на улице Люблинская.

Врачи скорой помощи осматривали ребенка за день до смерти и решили, что ему не нужна госпитализация. На следующее утро после их отъезда мальчик был найден мертвым в своей кровати. Экстренно приехавшие медики не смогли реанимировать ребенка.

В настоящее время следователи начали проверку по факту отказа сотрудников скорой помощи госпитализировать пятилетнего мальчика.

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