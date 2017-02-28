SpaceX начнет туристические полеты к Луне с 2018 года

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Американская компания SpaceX начнет коммерческие полеты к Луне в конце 2018 года. Туристическую миссию будет осуществлять новая пилотируемая версия корабля Dragon. К спутнику Земли полетят двое космических туристов.

В конце 2018 года американская компания SpaceX рассчитывает организовать коммерческий полет вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Туристическая миссия будет осуществлена при помощи новой пилотируемой версии корабля Dragon, который может брать экипаж на борт. Ее изготовят к концу текущего года. К спутнику Земли на этом корабле полетят двое космических туристов, которые уже заплатили за этот полет "значительную сумму". Миссия предусматривает облет вокруг Луны и возвращение на родную планету.

В NASA рассчитывают использовать новый пилотируемый Dragon и для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Первый полет обновленного корабля к МКС должен быть совершен уже в 2017 году. Изначально брать людей на борт он не будет. Миссии корабля с членами экипажа начнутся во II квартале 2018 года.

Носителем Dragon будет тяжелая версия ракеты Falcon 9. Она сейчас находится на стадии разработки. Ее первые тестовые запуски пройдут летом 2017 года. Запуск Dragon будет произведен с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида).

В августе 2016 года о намерении отправлять туристов к Луне рассказал генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев. Делать это будет модернизированный космический корабль серии "Союз". Первый полет может состояться до 2020 года. Цена "билета" – 120 миллионов долларов.

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