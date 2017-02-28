Трамп обвинил Обаму в информационных утечках

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Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму и его команду в информационных утечках. По его словам, они очень сильно сказываются на национальной безопасности Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за информационными утечками в СМИ, которые направлены на его дискредитацию, стоит экс-глава Белого дома Барак Обама и его команда. Об этом он рассказал в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

"Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы", - отметил республиканец.

При этом он не пояснил, о какой именно информации идет речь, но подчеркнул, что это очень сильно сказывается на национальной безопасности США.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что никто точно не знает, что именно происходит "за кулисами" американской политики.

Трамп не в первый раз обвиняет Обаму и его команду в информационных утечках. Ранее он заявлял, что сообщения о деталях его телефонных разговоров с премьером Австралии Малкольмом Тёрнбуллом и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето организовали "люди Обамы", которые все еще остаются в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности.

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