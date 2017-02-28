В центре Москвы неизвестный украл из сейфа фирмы 35 млн рублей
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Неизвестный украл 35 миллионов рублей из сейфа фирмы в центре столицы. Инцидент произошел в понедельник на улице Новокузнецкая. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" и ведет розыск подозреваемого.
Правоохранительные органы ищут неизвестного, который проник в здание фирмы в центре столицы и украл из сейфа 35 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
"Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав входную дверь, проник в указанное здание, там вскрыл офисное помещение, где распилил металлический сейф и похитил денежные средства в сумме 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в понедельник на улице Новокузнецкая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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